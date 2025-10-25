«Крысолов» — первый мюзикл команды «Театрального дома» и фонда «Подари мне крылья». И текст, и музыка спектакля — удивительный мультижанровый коллаж. За основу взята средневековая легенда о гамельнском крысолове: обманутый музыкант, которому не заплатили за избавление города от крыс, уводит за собой городских детей. Но легенда — это только сюжет, а он не так важен. В постановке соединяются подлинные истории исполнителей, отрывки из поэмы Марины Цветаевой и размышления ребят о вопросе «а кто или что Крысолов для тебя?». «Детей уводит не крысолов, они уходят сами по себе» — одна из тем, звучащих в мюзикле. Иногда в месте, которое называется «домом», так сложно и плохо, что лучше его покинуть. «Театральный дом», созданный благотворительным фондом «Подари мне крылья» — проект, где дети и подростки из приютов и детских домов совместно с профессиональными артистами сочиняют и играют спектакли.