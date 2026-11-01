Выбор редакции
Круг общения
Softly.fit, Ручьёвский проспект, 15
Начало:
Завершение:
1600₽
Возраст 18+
Про событие
Девичник, на котором можно познакомиться поближе, поболтать обо всём на свете и найти новых подруг. Как будет проходить мероприятие? Участницы соберутся в уютный кружочек, возьмут любимые напитки и начнут знакомиться. А чтобы общение получилось ещё интереснее, организаторы подготовили специальную карточную игру с необычными, забавными, а иногда и неожиданными вопросами. Не переживай, если придёшь одна или обычно стесняешься знакомиться с новыми людьми. Игра поможет легко включиться в разговор, а отвечать на вопросы можно только по желанию. Что тебя ждёт? — Карточная игра для знакомства и общения; — Напитки и вкусные закуски; — Новые знакомства и приятная женская компания; — Уютная атмосфера и разговоры без спешки. Запись доступна на сайте. По всем вопросам можно писать в сообщения группы https://vk.ru/softlyfit
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи