Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Первый документальный фильм о художественной критике в США. Его съёмки начались в 2009 году как прощание с профессией: газеты сокращали отделы культуры, и держать в штате арт-обозревателя могли позволить себе лишь несколько крупных изданий. Но пока шла работа над фильмом, положение его героев менялось: на фоне роста соцсетей их голоса то становились необычайно важны, то моментально теряли вес. Поэтому картина, в оригинале названная «Out of the Picture» («Вне кадра»), в российском прокате вышла под названием «Критика мертва, да здравствует критика!». Фильм показывает, как на фоне перемен XXI века критики продолжают создавать смысл. Зрители проведут время с лауреатом Пулитцеровской премии Джерри Зальцем из New York Magazine и основателем Hyperallergic Храгом Вартаняном, услышат критиков ARTnews, Los Angeles Times и Boston Globe, спустятся в андеграундные галереи Сиэтла и застанут момент, когда Вартанян придумывает слово «блогзин» для своего Hyperallergic. Событие пройдёт в рамках совместного цикла кинопоказов ярмарки искусства 1703 и Michèle, который традиционно предваряют вводной лекцией. На этот раз перед началом фильма выступит куратор и автор текстов Анна Заведий с лекцией «Думать публично: как рождается и почему умирает художественная критика». Она расскажет, зачем обществу нужна критика, как она связана с художественным рынком и остался ли у критических статей смысл сегодня, когда судить об искусстве может каждый. Гость: Анна Заведий Куратор, теоретик искусства и ментор образовательных проектов, куратор направления искусства в HIDEOUT residence.