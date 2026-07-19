ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Красотка и семья

Театр «Резонанс», Народная улица, 4

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1200₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Забавная комедия, которая подарит тебе вечер, полный смеха и хорошего настроения. Пьеса Сомерсета Моэма переносит зрителей в мир остроумных диалогов и неожиданных сюжетных поворотов. В центре истории — семья, в которой очаровательная и непредсказуемая «красотка», вызывает целую череду комичных ситуаций, раскрывает скрытые черты характера героев и обнажает противоречия, таящиеся за фасадом благополучия. Каждый персонаж — словно яркий калейдоскоп человеческих страстей, слабостей. Остроумные реплики, ироничные отсылки к повседневным ситуациям и неожиданные сюжетные ходы не дадут тебе заскучать и будут держать в напряжении до самого финала. Эта постановка — отличный способ отвлечься от рутины и насладиться лёгким, но в то же время увлекательным театральным представлением. Ты не только посмеёшься от души, но и, возможно, взглянешь под новым углом на некоторые привычные вещи.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Homo Omon. Эхо будущего
Homo Omon. Эхо будущего

от 2200₽

Вий
Вий

от 800₽

Контейнер №7
Контейнер №7

1290₽

Урод
Популярное
Урод

от 1500₽

Русалочка
Русалочка

1700₽

Монро: ненормальная!
Выбор редакции
Монро: ненормальная!

от 2150₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста