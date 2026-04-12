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Про событие
Музыкальное путешествие, инициированное Софией Родиной. Пространство клуба станет точкой притяжения для тех, кто готов выйти за пределы привычного. Несколько часов вне повседневности, десятки встреч на танцполе и собственная вселенная, которая существует только одну ночь. Sofia Rodina Veselychel Vlas Leskin Push N Pull
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