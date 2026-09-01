Космический стендап: женское шоу
Тамбовская улица, 63
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты
Про событие
Лучшие девушки комики во вселенной соберутся на сцене, чтобы ты сногсшибательно провёл/а этот вечер и увидел/а популярный формат шоу вживую. Для тебя выступят настоящие амбассадоры стендап комедии, а составы открыты, потому что реально космические: — Елена Новикова, звезда сериала «Я не шучу» и резидент множества проектов на ТВ — Надежда Ангарская, актриса и звезда шоу «Камеди Вумен» — Ярослава Тринадцатко, участница шоу «Женский стендап» — Катерина Зайцева, участница шоу «Женский стендап» — Ольга Мокеева, участница группы «Электрослабость» — Таня Виноградова, ведущий резидент проекта standupconcert.com Запуск гостей с 19:00, начало шоу в 20:00 Мероприятие 18+, на входе будут проверять паспорт.
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