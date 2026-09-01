Лучшие девушки комики во вселенной соберутся на сцене, чтобы ты сногсшибательно провёл/а этот вечер и увидел/а популярный формат шоу вживую. Для тебя выступят настоящие амбассадоры стендап комедии, а составы открыты, потому что реально космические: — Елена Новикова, звезда сериала «Я не шучу» и резидент множества проектов на ТВ — Надежда Ангарская, актриса и звезда шоу «Камеди Вумен» — Ярослава Тринадцатко, участница шоу «Женский стендап» — Катерина Зайцева, участница шоу «Женский стендап» — Ольга Мокеева, участница группы «Электрослабость» — Таня Виноградова, ведущий резидент проекта standupconcert.com Запуск гостей с 19:00, начало шоу в 20:00 Мероприятие 18+, на входе будут проверять паспорт.