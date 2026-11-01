Новогодний джаз давно стал неотъемлемой частью праздничной атмосферы, а концерты под звёздным куполом — доброй традицией Планетария 1. В этот вечер Spontaneous Jazz Band (Спонтанный Джаз-бенд) исполнит любимые рождественские композиции и джазовую классику, ставшую музыкальным символом целых эпох. В программе прозвучат «Santa Claus Is Coming to Town», «White Christmas», «Rudolph the Red-Nosed Reindeer», «Moon River», «Cheek to Cheek», «Strangers in the Night», «All I Want for Christmas Is You» и другие произведения. Мягкое звучание джаза, знакомые с детства рождественские мелодии и завораживающие космические пейзажи создадут особенное настроение, в котором найдётся место и светлой ностальгии, и предвкушению новогоднего чуда.