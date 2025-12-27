Концерт-выставка
Классическая Точка, набережная реки Фонтанки, 120
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от 500₽ до 750₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты
Про событие
Концерт, в котором звук и визуальное искусство существуют на равных. В программе — классические, джазовые и авторские произведения Виктора Руснака, а также камерная выставка его живописных работ. Музыка продолжится в цвете, а живопись — в звучании.
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