Недалеко от центра Парижа находится эмалированная стена. На ней 311 раз на 250 языках написана фраза из 3 слов, которую каждый слышал хоть раз в жизни, а может, и сам говорил кому-то — «Я тебя люблю». На этой стене также есть отпечатки безответной любви — красные осколки разбитого сердца. В честь Дня святого Валентина через песни и стихи артисты исследуют разные грани этого чувства. Какое оно бывает? Как люди его проявляют? Кого или что они любят? Какое оно на вкус? Как его можно увидеть? Как его можно почувствовать? Как часто оно встречается в повседневной жизни? Что делать, если ты никогда этого не испытывал?