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Концерт «Снежная королева»

Анненкирхе
Кирочная ул., 8В

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Завершение:

от 1600₽ до 1700₽
Возраст 6+
Спектакли
Концерты

Про событие

Послушай знаменитую сказку «Снежная королева» в Анненкирхе. Классическая музыка, театр теней и актерское прочтение придадут известной истории новые формат и глубину. Заодно ты узнаешь, что в первоначальном варианте сказка была… христианской. Тебя ждет захватывающее действо в исполнении актрисы Анастасии Лазаревой, Ансамбля солистов Оркестра 1703 и художницы Марии Сизинцевой. Любимые герои оживут под фортепианный цикл Петра Чайковского «Времена года», шедевры Мориса Равеля и Клода Дебюсси. Отдельным сюрпризом станут сочинения Георгия Федорова — художественного руководителя Оркестра 1703. Во время выступления актрисы и музыкантов на стенах кирхи будет проецироваться действие театра теней. Ты сможешь увидеть каждый эпизод истории и вместе с Гердой спасти Кая из плена холода и тьмы. Подари себе и своей семье чудо, окунись в мир добра и всепобеждающей любви!

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