В программе — музыка эпохи барокко соединится с лучшими образцами XX века. Саксофонисты-виртуозы из квартета «Без названия» продемонстрируют высочайший исполнительский класс и настоящую исполнительскую страсть. В программе музыка Баха, Скарлатти, Вивальди, Педро Иттюральде и другие. Исполнители: Квартет саксофонов «Без названия» Санкт-Петербургской консерватории Валерия Флегонтова (саксофон сопрано) Арсений Алексеев (саксофон альт) Леонид Кильбахтин (саксофон тенор) Такмаков Семен (саксофон баритон)