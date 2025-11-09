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Концерт при свечах «Шедевры барокко на саксофонах»

Особняк Общества «Пальма»
Пирогова, 18

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты

Про событие

В программе — музыка эпохи барокко соединится с лучшими образцами XX века. Саксофонисты-виртуозы из квартета «Без названия» продемонстрируют высочайший исполнительский класс и настоящую исполнительскую страсть. В программе музыка Баха, Скарлатти, Вивальди, Педро Иттюральде и другие. Исполнители: Квартет саксофонов «Без названия» Санкт-Петербургской консерватории Валерия Флегонтова (саксофон сопрано) Арсений Алексеев (саксофон альт) Леонид Кильбахтин (саксофон тенор) Такмаков Семен (саксофон баритон)

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