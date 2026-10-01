Одна из самых ярких и самобытных арфисток на современной российской сцене. Её инструмент — это не классическая арфа, а её современное, технологичное продолжение — электроарфа. Ольга играет большую программу «Арфа в темноте» в Планетариях, на уютном концерте помимо той же космической музыки невероятной красоты ты ещё сможешь пообщаться с музыкантом в дружеской, располагающей обстановке очень камерного зала. В руках Ольги Максимовой этот инструмент перестаёт быть только академическим инструментом, арфа может одновременно быть и басистом, задающим грув, и ритм-гитаристом, и солистом, выводящим хрупкую мелодию. Её музыка — это диалог между традицией и технологиями, между акустической теплотой дерева и струн с безграничным миром электроники. В формате маленького лампового концерта в уютном месте, в гармонии пространства, времени и тебя.