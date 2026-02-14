Романтичное и реалистичное, страстное и нежное, театральное и трепетное путешествие в мир самого чувственного жанра — танго. Танго давно перестало быть просто музыкой для парного танца: это философское размышление, нежное признание, меланхоличная ностальгия и порой даже исповедь. Ансамбль «Quattro in unico» раскроет перед тобой многогранность танго в концерте «Любовь. Танго». В программе музыка И. Стравинского, Д. Шостаковича, А. Шнитке, А. Пьяццоллы, Э. Ровиры, Л. Десятникова и других.