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Концерт «Любовь.Танго»

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2450₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты

Про событие

Романтичное и реалистичное, страстное и нежное, театральное и трепетное путешествие в мир самого чувственного жанра — танго. Танго давно перестало быть просто музыкой для парного танца: это философское размышление, нежное признание, меланхоличная ностальгия и порой даже исповедь. Ансамбль «Quattro in unico» раскроет перед тобой многогранность танго в концерте «Любовь. Танго». В программе музыка И. Стравинского, Д. Шостаковича, А. Шнитке, А. Пьяццоллы, Э. Ровиры, Л. Десятникова и других.

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