Программа выстраивает сложную арку между французской изысканностью начала XX века и метафизическими исканиями наших дней. Открывает этот диалог Морис Равель: его «Две еврейские мелодии» звучат диптихом, где трагически-вдохновенная молитва «Кадиш» соседствует с «Вечной загадкой», словно с короткой невеселой улыбкой. Эта линия продолжается в Сонате для скрипки и виолончели: следуя духу инструментализма XVIII века, Равель создает цикл с характерными, почти гротескными образами. В Allegretto, изысканное резное развертывание рождает благородно-придворные аллюзии, а в стремительном скерцо политональные наслоения и техника пуантилизма создают особую насмешливость. Диалог эпох подхватывает музыка Джорджа Крама. Его «Четыре ноктюрна» и Соната для виолончели — хрупкие, мерцающие звуковые ландшафты, балансирующие на грани слышимости. В диалог с ними вступает Алексей Ретинский, визионер, сочетающий авангард и минимализм. Трио Ретинского это opus 1: ясность его языка служит исследованию метафизической архитектуры души, а в пьесе Mandorla электроакустические эффекты мастерски размывают границы реальности.