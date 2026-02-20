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Концерт L’enigme du silence*

Третье место
Литейный пр., 62

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Завершение:

от 2500₽ до 2950₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты

Про событие

Программа выстраивает сложную арку между французской изысканностью начала XX века и метафизическими исканиями наших дней. Открывает этот диалог Морис Равель: его «Две еврейские мелодии» звучат диптихом, где трагически-вдохновенная молитва «Кадиш» соседствует с «Вечной загадкой», словно с короткой невеселой улыбкой. Эта линия продолжается в Сонате для скрипки и виолончели: следуя духу инструментализма XVIII века, Равель создает цикл с характерными, почти гротескными образами. В Allegretto, изысканное резное развертывание рождает благородно-придворные аллюзии, а в стремительном скерцо политональные наслоения и техника пуантилизма создают особую насмешливость. Диалог эпох подхватывает музыка Джорджа Крама. Его «Четыре ноктюрна» и Соната для виолончели — хрупкие, мерцающие звуковые ландшафты, балансирующие на грани слышимости. В диалог с ними вступает Алексей Ретинский, визионер, сочетающий авангард и минимализм. Трио Ретинского это opus 1: ясность его языка служит исследованию метафизической архитектуры души, а в пьесе Mandorla электроакустические эффекты мастерски размывают границы реальности.

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