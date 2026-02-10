Контртехно
Секретное место, точное место уточняй у организатора
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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Рейв длинною в жизнь. 24 часа. 24 артиста. 1 танцпол. Все оттенки техно. Keyser Dst Afroditova NRJA Nekromongers Sampletext Kashapov T-Land BLOODDRAIN Che Baltika CEKTA ZRI. SVET MIND CURE Partia Tekkyon MAGVAN Phobos Sweet Hard DMITRIEV Более подробную информацию можно уточнить у организатора: https://t.me/techno_rezba
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