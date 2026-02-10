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  1. Санкт-Петербург
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Контртехно

Секретное место, точное место уточняй у организатора

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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Рейв длинною в жизнь. 24 часа. 24 артиста. 1 танцпол. Все оттенки техно. Keyser Dst Afroditova NRJA Nekromongers Sampletext Kashapov T-Land BLOODDRAIN Che Baltika CEKTA ZRI. SVET MIND CURE Partia Tekkyon MAGVAN Phobos Sweet Hard DMITRIEV Более подробную информацию можно уточнить у организатора: https://t.me/techno_rezba

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