Контркульт х Грибоедов
Грибоедов, ул. Воронежская, 2А
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от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Отправная точка в серии шоукейсов «Контркульт» (Kontrkult) × «Грибоедов», посвящённой звуку и тону отрезка календаря. Partia Superlative Opustoshil Nienshanz SXXXN
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