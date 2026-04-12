ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Контркульт х Грибоедов

Грибоедов, ул. Воронежская, 2А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Отправная точка в серии шоукейсов «Контркульт» (Kontrkult) × «Грибоедов», посвящённой звуку и тону отрезка календаря. Partia Superlative Opustoshil Nienshanz SXXXN

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Вечериночка
Вечериночка

1000₽

Матрица
Матрица

1000₽

Андер
Андер

1000₽

Винил мне мил
Винил мне мил

Бесплатно

Регги-фестиваль (Piter Reggae Festival)
Регги-фестиваль (Piter Reggae Festival)

от 1500₽

Фестиваль электронной музыки
Фестиваль электронной музыки

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи