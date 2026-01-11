Пять лет команда ставит музыку, экспериментируя со сценой, как только можно представить. 31 октября, по случаю дня рождения проекта, дня рождения его основателя и известной мистической даты, команда закатывает то, что умеет лучше всего — гранд-техно-рейв в фирменной концептуальной подаче. Из диковинок к столу: лайв FTSHSM на главной сцене, а вместо второго танцпола — сцена театра, которая будет удивлять тебя пластическими спектаклями, музыкой ансамбля, иммерсивными модными перформансами кутюрье Cordyceps в аккомпанементе хора и инсталляционным искусством. Праздник будет пиром, пляской, театром, гротеском, рейвом и классикой, прелестью и кошмаром. Готовь свой лучший выход — дресс-код не стерпит обыденности. Карнавал требует торжественных луков..