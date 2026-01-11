ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

контркульт 5 лет

Секретная локация, точное место проведения узнаешь в день вечеринки

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Пять лет команда ставит музыку, экспериментируя со сценой, как только можно представить. 31 октября, по случаю дня рождения проекта, дня рождения его основателя и известной мистической даты, команда закатывает то, что умеет лучше всего — гранд-техно-рейв в фирменной концептуальной подаче. Из диковинок к столу: лайв FTSHSM на главной сцене, а вместо второго танцпола — сцена театра, которая будет удивлять тебя пластическими спектаклями, музыкой ансамбля, иммерсивными модными перформансами кутюрье Cordyceps в аккомпанементе хора и инсталляционным искусством. Праздник будет пиром, пляской, театром, гротеском, рейвом и классикой, прелестью и кошмаром. Готовь свой лучший выход — дресс-код не стерпит обыденности. Карнавал требует торжественных луков..

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Церемония счастья
Церемония счастья

от 3500₽

Шаг вперёд
Шаг вперёд

800₽

Вампирский хэллуин | Blade
Вампирский хэллуин | Blade

1000₽

Шаг вперёд
Шаг вперёд

800₽

Вписка пикми
Вписка пикми

от 1500₽

Пристанище славянской нечисти
Пристанище славянской нечисти

800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи