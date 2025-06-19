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  1. Санкт-Петербург
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Конструкторы Констриктора

Узел
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Лекция-трагедия основана на поэтических и философских работах гуру петербургского авангарда Бориса Ванталова (Констриктора). Однажды человек вошёл в зеркальный лабиринт под названием мозг и уже много тысячелетий бродит по нему в надежде найти если не выход, то хотя бы цель путешествия. И каждый новый поворот умножает количество путей и целей. Как сказал Констриктор: «Гуляет мозг по улицам себя». Режиссер: Александр Савчук. Музыка: Слава Гайворонский. Артисты: Андрей Жуков, Александр Савчук, Анна Прохорова, Виктория Евтюхина.

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