Лекция-трагедия основана на поэтических и философских работах гуру петербургского авангарда Бориса Ванталова (Констриктора). Однажды человек вошёл в зеркальный лабиринт под названием мозг и уже много тысячелетий бродит по нему в надежде найти если не выход, то хотя бы цель путешествия. И каждый новый поворот умножает количество путей и целей. Как сказал Констриктор: «Гуляет мозг по улицам себя». Режиссер: Александр Савчук. Музыка: Слава Гайворонский. Артисты: Андрей Жуков, Александр Савчук, Анна Прохорова, Виктория Евтюхина.