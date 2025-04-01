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Константин Бутаков — 50 лет!

Douglas, Финляндский пр. 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Резидент Stand-Up на ТНТ. Новая программа, к предстоящему юбилею артиста, где он размышляет о возрасте, возможных внуках и семье. В своей комедии Константин, в неповторимой экспрессии и энергетике, иронизирует над кризисами отношений в среднем возрасте, стереотипами общества и медиа культурой в спорте.

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