Константин Бутаков — 50 лет!
Douglas, Финляндский пр. 1
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Завершение:
от 1000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Резидент Stand-Up на ТНТ. Новая программа, к предстоящему юбилею артиста, где он размышляет о возрасте, возможных внуках и семье. В своей комедии Константин, в неповторимой экспрессии и энергетике, иронизирует над кризисами отношений в среднем возрасте, стереотипами общества и медиа культурой в спорте.
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