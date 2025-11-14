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Константин Бутаков
Руки ВВерх!, Московский проспект, 111
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Константин Бутаков — стендап-комик из Краснодара, резидент «Stand Up» на ТНТ, финалист шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, участник шоу «Концерты» в составе команды «Комики». Его знают благодаря оригинальному стилю стендап и шуткам на тему возраста и семейных проблем. Работает линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть сделать выбор еды и напитков и настроиться на волну хорошего настроения! Важно: на мероприятиях запрещается двигать или перемещать столы самостоятельно.
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