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Комната Герды

Особняк. Театр
Каменноостровский проспект, 55

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль объединяет элементы вещей и точные слова из сказки. Мир наполняется завораживающими звуками и куклами, а Герда остается одна на сцене. Она, как зеркало, отражает других персонажей и следует за их образами. Героиня не успела состариться в своей памяти и поэтому отправляется в поисках Кая, не обращая внимания на время. Спектакль рассказывает о поиске и страхе, а также о вечности, которая всегда готова к нам. Эту вечность мы пытаемся уместить в слова, чтобы увидеть утерянное и родное, подышать на заледеневшее стекло. Этот знакомый сюжет воплощается через стены, которые словно страницы, преображая привычное в нечто новое и вызывающее. Театр абсурда и черный юмор оказались ближе к Андерсену, чем мы предполагали в начале пути. На сцене ты сможешь увидеть этот спектакль на русском и французском (с русскими субтитрами) языках и с сурдопереводом. Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта. Ближайшие даты: 23 октября 1 ноября 27 ноября 28 ноября 29 ноября

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