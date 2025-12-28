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Комната Герды

Особняк. Театр
Каменноостровский проспект, 55

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

«Комната Герды» – сказочный хоррор о вечности и поиске. Метафора, заключенная в четырех стенах комнаты, в центре которой Герда, ее страхи, воспоминания, жизненный путь. Стены комнаты – это страницы памяти о путешествии, которое она совершила. И совершила ли она его на самом деле? Абсурд и черный юмор, присутствующие в сюжете, дают возможность зрителю свободно трактовать происходящее.

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