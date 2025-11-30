Возраст 12+
Спектакли
Про событие
«Комната Герды» – сказочный хоррор о вечности и поиске. Метафора, заключенная в четырех стенах комнаты, в центре которой Герда, ее страхи, воспоминания, жизненный путь. Стены комнаты – это страницы памяти о путешествии, которое она совершила. И совершила ли она его на самом деле? Абсурд и черный юмор, присутствующие в сюжете, дают возможность зрителю свободно трактовать происходящее.
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