Юмористически-познавательная викторина, в которой команды зрителей играют против команды комиков: отвечают на вопросы, соревнуются и выигрывают призы. Никаких сложных вопросов – квиз на разные темы, рассчитанные на кругозор обычного человека, который не держал в руках хрустальной совы. Но кое-где придётся подумать! 2-часовое шоу рассчитано и на тех, кто любит комедию, и на тех, кто любит интересные вопросы, и на тех, кто любит просто попить пиво с друзьями. Зарегистрируй команду от 2 до 6 человек, чтобы поучаствовать в квизе. Если нет команды, то в графе название команды укажи «я один» или «я одна», и мы найдём тебе команду! Ведущие: Денис Антипин и Вика Караева