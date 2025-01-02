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Комедийный квиз в Stage

Stage StandUp Club
Stage StandUp Club | Main Room, ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Юмористически-познавательная викторина, в которой команды зрителей играют против команды комиков: отвечают на вопросы, соревнуются и выигрывают призы. Никаких сложных вопросов – квиз на разные темы, рассчитанные на кругозор обычного человека, который не держал в руках хрустальной совы. Но кое-где придётся подумать! 2-часовое шоу рассчитано и на тех, кто любит комедию, и на тех, кто любит интересные вопросы, и на тех, кто любит просто попить пиво с друзьями. Зарегистрируй команду от 2 до 6 человек, чтобы поучаствовать в квизе. Если нет команды, то в графе название команды укажи «я один» или «я одна», и мы найдём тебе команду! Ведущие: Денис Антипин и Вика Караева

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