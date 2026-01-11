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Коллаж в стиле бабушкиных открыток

Экоцентр Сборка, Газовая улица, 10Н

Начало:

Завершение:

660₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Увлекательный мастер-класс по созданию уникальных коллажей из журналов. Это творческий процесс позволит тебе выразить свои мысли и эмоции через искусство. Что тебя ждёт? • Погружение в мир коллажного искусства • Обзор техник и приёмов создания коллажей • Индивидуальная работа над твоим проектом • Все необходимые материалы будут предоставлены Специальных навыков не требуется, только желание творить.

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