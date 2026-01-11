Увлекательный мастер-класс по созданию уникальных коллажей из журналов. Это творческий процесс позволит тебе выразить свои мысли и эмоции через искусство. Что тебя ждёт? • Погружение в мир коллажного искусства • Обзор техник и приёмов создания коллажей • Индивидуальная работа над твоим проектом • Все необходимые материалы будут предоставлены Специальных навыков не требуется, только желание творить.