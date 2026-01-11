Коллаж в стиле бабушкиных открыток
Экоцентр Сборка, Газовая улица, 10Н
Начало:
Завершение:
660₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Увлекательный мастер-класс по созданию уникальных коллажей из журналов. Это творческий процесс позволит тебе выразить свои мысли и эмоции через искусство. Что тебя ждёт? • Погружение в мир коллажного искусства • Обзор техник и приёмов создания коллажей • Индивидуальная работа над твоим проектом • Все необходимые материалы будут предоставлены Специальных навыков не требуется, только желание творить.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи