Устал от роли серьёзного взрослого? Значит, пора примерить сотню других — за один вечер. Импровизация — искусство, которое живёт в твоём ритме. И работает оно не только на сцене, но и в обычной жизни. Для чего нужна импровизация? Снятие страха публичности — будь то выступление или разговор с коллегами. Нетворкинг: новые знакомства и друзья. Развитие мышления и внимания: быстрее и качественнее адаптируешься к повседневности. Почему клуб? Можно познакомиться с импровизацией, не подписываясь на длительный курс. Бери абонемент или разовое посещение — и приходи, когда удобно и есть настроение. Система без системы. Гибкая программа обучения позволяет освоить навык вне зависимости от того, как часто ты приходишь. Антистресс-пространство. Клуб импровизации — место, где правят бал свобода, веселье и сотворчество. Низкий порог входа. Справится любой! Актёрские навыки не нужны. Кому подойдёт? Новичкам. Ты не знаком с импровизацией, но хочешь узнать, подходит ли тебе формат и так ли он хорош? Давно хотел в творчество, но график и ритм жизни не позволяют? Клубная форма — идеально для тебя. Продолжающим. Ты уже знаешь, что импровизация — отличный поддерживающий инструмент для жизни, и хочешь держать навык в форме? Приходи прокачиваться. Не страшно ошибаться — страшно забывать дышать. Импровизация — твой выдох. Запишись на разовое занятие или возьми абонемент — и приходи, когда есть настроение. Первый шаг — самый лёгкий.