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Клуб иллюстраторов: Как испортить скетчбук

Библиотека комиксов
7-я Красноармейская 30, через арку во двор, домофон: 150

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Иллюстратор или мечтаешь им стать? Тогда хватай художественные принадлежности, планшет и приходи на встречу. Она будет посвящена тому, как превратить блокнот в творческую лабораторию и поле для экспериментов. Приноси на встречу свои скетчбуки. Также можно захватить вопросы, сомнения и страхи. На первые найдут ответы, а последних постараются прогнать. Спикер: художник, иллюстратор и блогер Космическая Капуста, или Space Kale. Спикер ведёт 83 скетчбука. Около 70 из них закончены. Придумывает и воплощает проекты, а ещё создает большую авторскую вселенную.

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