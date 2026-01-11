Иллюстратор или мечтаешь им стать? Тогда хватай художественные принадлежности, планшет и приходи на встречу. Она будет посвящена тому, как превратить блокнот в творческую лабораторию и поле для экспериментов. Приноси на встречу свои скетчбуки. Также можно захватить вопросы, сомнения и страхи. На первые найдут ответы, а последних постараются прогнать. Спикер: художник, иллюстратор и блогер Космическая Капуста, или Space Kale. Спикер ведёт 83 скетчбука. Около 70 из них закончены. Придумывает и воплощает проекты, а ещё создает большую авторскую вселенную.