Современный фольклорный фестиваль. Два зала в историческом особняке Петровых, уникальные лекторы, мастер-классы, тематический бар, маркет, тату-спот, концерт, вечёрка и фолк-рейв — и всё это в самом сердце Петербурга. *В пространстве необходимо снять обувь, можно взять сменную. Программа: 12:00 — Открытие дверей 12:30–13:30 — Частушечный баттл по-русски Мастер-класс по этно-вокалу. Ведёт Софья Иванова-Михайлова. 12:15–14:00 — Коллажный клуб «Славянская мозаика» Ведёт художница-коллажистка Нелли Маркина. 14:00–15:00 — Мастер-класс «Традиционная хореография Белого моря» Ведёт этномузыколог Ася Маклакова. 14:00–15:30 — Мастер-класс «Пояс из полиэфирного шнура крючком» Ведёт художник по текстилю Ира. 15:15–16:15 — Лекция «Как наши прабабушки не хотели замуж» Ведёт этномузыколог, блогер Нина Вагайцева. 15:30–17:30 — Мастер-класс по изготовлению серёжек в стиле кольчужного плетения Ведёт Эльвира Якупова, бренд «Девицины кольчужки». 16:45–17:45 — Лекция «Как отводили беду: традиция заговоров Карелии и Русского Севера» Ведёт фолк-блогер, независимый исследователь Полина Соловей. 17:30–19:20 — Мастер-класс по славянской каллиграфии Ведёт дизайнер и руководитель бренда «Ветвь» Даня Разанецкий. 18:00–19:00 — Лекция «Православный стрит-арт: от фрески к граффити» Ведёт историк искусства СПбГУ София Косенко. 19:30–20:30 — Концерт: LIRALEI, AKOSTINA и другие 20:30–22:00 — Бесёда: старинная северная вечёрка 22:00–23:00 — Фолк-рейв