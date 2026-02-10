Четыре крутых диджей и их коллекция винила в эту пятницу. За настроение вечера будут отвечать: Диджей Gorinya Диджей Lera Why Диджей Buddy Dax Диджей Eva Cohen В твоём распоряжении: большой танцпол, бар и уютная веранда с видом на залив. Вход свободный.