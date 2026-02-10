Клуб грязных воротничков (Greasy Collars Club)
Кожевенная линия, 34
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Четыре крутых диджей и их коллекция винила в эту пятницу. За настроение вечера будут отвечать: Диджей Gorinya Диджей Lera Why Диджей Buddy Dax Диджей Eva Cohen В твоём распоряжении: большой танцпол, бар и уютная веранда с видом на залив. Вход свободный.
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