Формат, где лучшие комики города будут рассказывать шутки, которые готовят в ТВ и YouTube-проекты. Тебя ждут полтора часа лучших и свежих шуток. Запуск на мероприятие за час до начала. Рассадка осуществляется менеджером зала в порядке очереди. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.