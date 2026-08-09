Возраст 18+
Стендап
Про событие
Формат, где лучшие комики города будут рассказывать шутки, которые готовят в ТВ и YouTube-проекты. Тебя ждут полтора часа лучших и свежих шуток. Запуск на мероприятие за полчаса до начала. Рассадка осуществляется менеджером зала в порядке очереди.
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