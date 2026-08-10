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Киса

Приют комедианта
Садовая ул., 27

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Завершение:

от 800₽ до 3500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Что ты знаешь о Кисе Воробьянинове? Наверняка, что этот разжалованный новой властью предводитель дворянства бежал в крохотный город и прятался у тещи. Что от нее узнал тайну о брильянтах в одном из двенадцати стульев и отправился на их поиски вместе с великим комбинатором Остапом Бендером. Но это только часть его биографии. Истинная личность Кисы, его характер и приключения были безжалостно вырезаны из романа советской цензурой. Запрещенные главы рассказывают, что, оказывается, этот почтенный старец — мот и бонвиван похлеще Бендера. И поиск фамильных ценностей — его последний шанс вернуться к непрерывному кутежу. Именно об этом, настоящем, Кисе новый спектакль Семена Серзина — одного из лидеров российской режиссуры, известного зрителям «Приюта комедианта» по спектаклю «Смерть Тарелкина». Продолжительность – 2 ч 30 мин (с антрактом).

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