Что ты знаешь о Кисе Воробьянинове? Наверняка, что этот разжалованный новой властью предводитель дворянства бежал в крохотный город и прятался у тещи. Что от нее узнал тайну о брильянтах в одном из двенадцати стульев и отправился на их поиски вместе с великим комбинатором Остапом Бендером. Но это только часть его биографии. Истинная личность Кисы, его характер и приключения были безжалостно вырезаны из романа советской цензурой. Запрещенные главы рассказывают, что, оказывается, этот почтенный старец — мот и бонвиван похлеще Бендера. И поиск фамильных ценностей — его последний шанс вернуться к непрерывному кутежу. Именно об этом, настоящем, Кисе новый спектакль Семена Серзина — одного из лидеров российской режиссуры, известного зрителям «Приюта комедианта» по спектаклю «Смерть Тарелкина». Продолжительность – 2 ч 30 мин (с антрактом).