Культовый киноклуб возвращается в «Линзу» всего на один вечер, чтобы снова собраться и провести время в лучших традициях киноклуба. По классике будет несколько зон: • Бар, где ты сможешь насладиться dj-сетом от Level Dragon и потанцевать под саундтреки из любимых фильмов; • Игровая комната, где можно сыграть в киномафию; • Кинозал, где в режиме нон-стоп посмотришь: «Паприка» (Сатоси Кон), «Дикие сердцем» (Дэвид Линч) и «Скотт Пилигрим против всех» (Эдгар Райт).