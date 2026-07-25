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Киновечеринка киноклуба «Рэдрам»

Бар Linza, Кадетская линия, 5к2Д

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1000₽
Возраст 18+
Кино
Вечеринки

Про событие

Культовый киноклуб возвращается в «Линзу» всего на один вечер, чтобы снова собраться и провести время в лучших традициях киноклуба. По классике будет несколько зон: • Бар, где ты сможешь насладиться dj-сетом от Level Dragon и потанцевать под саундтреки из любимых фильмов; • Игровая комната, где можно сыграть в киномафию; • Кинозал, где в режиме нон-стоп посмотришь: «Паприка» (Сатоси Кон), «Дикие сердцем» (Дэвид Линч) и «Скотт Пилигрим против всех» (Эдгар Райт).

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