Киновстреча о том, как сохранять близость, когда вы давно вместе. — Что значит взрослеть в паре? — Как роли, которые мы берём на себя, влияют на чувства и секс? — Что оживляет отношения, а что постепенно гасит интерес друг к другу? — Можно ли годами жить вместе и так и не стать ближе? Фильм нужно посмотреть заранее. На встрече вернутся к нескольким сценам и обсудят, что в поведении героев тебе знакомо по собственному опыту. Ты сможешь увидеть привычные сценарии в своих отношениях и забрать с собой вопросы для разговора с партнёром. Но главное — поговорить о любви по-взрослому. Ведущая — Мария Ксенич.