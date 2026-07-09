История о том, как авиакатастрофа выбрасывает на необитаемый остров высокомерного начальника и его забитую подчинённую, которую он собирался уволить Проблема в том, что на суше он — бог, а здесь — беспомощный ребёнок; и она, оказывается, единственной, кто знает, как выжить и как сделать его жизнь адом. Хоррор-выживание, в едкой сатире на офисные иерархии — или самая психологическая история и о том, что случается, когда статус и деньги перестают что-либо значить, а на сцену выходит настоящая сила После просмотра разберёшь: — Что на самом деле держит власть, – должность или внутренний стержень? Статус — всего лишь иллюзия? — Как работает «синдром жертвы», и куда девается подавленная агрессия, когда угнетатель оказывается в зависимом положении? — Почему нарциссическая личность рушится в кризисной ситуации? Когда-нибудь мечтал/а поменяться ролями с тем, кто тебя обесценивал? Тогда тебе сюда. Посмеёшься над токсичным начальством под соусом чёрного юмора Сэма Рэйми • Ведущая: Мишель Сметанкина — интегративный консультант, комьюнити-менеджер