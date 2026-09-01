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Кинопоказ «Кусама: Бесконечные миры»

Левашовский Хлебозавод
Барочная улица, 4А

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Яёй Кусама, самая продаваемая художница в мире, преодолела множество препятствий, прежде чем смогла показать миру свои радикальные художественные работы. Десятки лет её произведения, не вписывающиеся в рамки привычного, вызывали недоверие коллег и влиятельных людей из мира искусства. Кусама была изгоем, казалось, все было против неё: травматичное детство в Японии во время Второй мировой войны, неполная семья, которая не поощряла её художественные устремления, сексизм и расизм профессионального сообщества, душевная болезнь, которую было принято стыдиться, и, наконец, старость, которая, однако, не помешала художнице посвящать искусству всё своё время. Несмотря ни на что, Кусама выстояла и создала очень много работ в разных жанрах – живописных полотен, скульптур, инсталляций, перформансов, поэзии и прозы. Вот уже больше шестидесяти лет она создает свои произведения, а её инсталляции «Бесконечные зеркальные комнаты» посетило рекордное количество человек по всему миру. Кинопоказ откроет лекция Олеси Туркиной, кандидата искусствоведения, куратора и ведущего научного сотрудника Отдела новейших течений Русского музея.

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