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Кинопоказ: «Дракула» (1992)

Ohaus
улица Академика Крылова, 4А

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 1000₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Настоящее вампирское кино. О фильме: молодые Вайнона Райдер и Киану Ривз, Гэри Олдман и Энтони Хопкинс в готической истории по роману Брэма Стокера. Увидишь, как красиво и страшно бывает любить. Вход свободный при покупке напитка или блюда + регистрация.

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