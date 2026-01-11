Настоящее вампирское кино. О фильме: молодые Вайнона Райдер и Киану Ривз, Гэри Олдман и Энтони Хопкинс в готической истории по роману Брэма Стокера. Увидишь, как красиво и страшно бывает любить. Вход свободный при покупке напитка или блюда + регистрация.