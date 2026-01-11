Дом, где за ужином обсуждают казни, дети с удовольствием проводят эксперименты друг над другом, а семейная любовь выглядит немного пугающе — но при этом абсолютно искренне. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.