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Киноклуб на английском «Семейка Аддамс»

Козюкофе
набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Дом, где за ужином обсуждают казни, дети с удовольствием проводят эксперименты друг над другом, а семейная любовь выглядит немного пугающе — но при этом абсолютно искренне. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.

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