Романтическая комедия Вуди Аллена о сценаристе Гиле, который приезжает в Париж вместе со своей невестой и неожиданно обнаруживает, что каждую ночь ровно в полночь может буквально шагнуть в прошлое. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.