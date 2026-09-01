Киноклуб на английском «Полночь в Париже»
набережная реки Фонтанки, 99Б
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Романтическая комедия Вуди Аллена о сценаристе Гиле, который приезжает в Париж вместе со своей невестой и неожиданно обнаруживает, что каждую ночь ровно в полночь может буквально шагнуть в прошлое. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.
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