Абсурдная комедия Вуди Аллена, которая превращает русскую литературу, войну, философию и романтические страдания в совершенно безумную пародию. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.