Подросток, который каким-то образом избегает смерти после того, как огромный реактивный двигатель падает прямо на его дом. После этого ему начинает являться загадочный Фрэнк — человек в страшном костюме кролика, который сообщает Донни о скором конце света. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.