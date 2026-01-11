Киноклуб на английском «Чем мы заняты в тени»
набережная реки Фонтанки, 99Б
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Вампиры, которые живут в современном Веллингтоне и пытаются справляться с вполне обычными бытовыми проблемами: кто должен мыть посуду, как попасть в ночной клуб без приглашения и почему один из соседей снова превратился в вампира. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.
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