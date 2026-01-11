Вечер в уютном дворе особняка середины XIX века в самом сердце Петербурга. Осенние вечера, костры и любимые фильмы — что может быть лучше? XIX век, небольшая европейская деревня. Силы тьмы утаскивают молодого Виктора в преисподнюю и женят там на таинственном Трупе Невесты, в то время как Виктория, настоящая невеста, ожидает его в мире живых. Несмотря на то что проживание в Царстве мёртвых оказывается намного интереснее обычной жизни, Виктор понимает, что не может оставить Викторию, и пытается сбежать из мира духов. Фильм представит кинокритик, сценарист и драматург Дмитрий Дубровский.