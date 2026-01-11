Октябрь в Оранжерее Таврического сада — время старых, добрых и всеми любимых фильмов. Магией большого экрана среди тропических растений. Никаких записей и броней: всё, что нужно для посещения — это входной билет в оранжерею. Показы проходят в рамках культурной программы. Демонстрация носит исключительно информационный характер.