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Кино в баре «Евротур»

Осси
ул. Некрасова, 39 (вход с ул. Радищева)

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Компания американцев едет в Германию за весельем и сексом. Все стереотипы о Европе — в сатирическом роуд-муви. Вход: 300р., парный билет — 500р. Регистрация в ТГ *Количество мест ограниченно

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