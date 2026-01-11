Кино-ночь «Сумерки»
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Повтор кино-ночи по сумеркам. Так что если ты не попал в прошлый раз — лови билеты и приходи в особняк смотреть первые три части саги. В программе: кинопросмотр, тематический бар, конкурсы, квиз. Приходи в образе, хватай друзей — получай скидку. *в пространстве необходимо снять обувь.
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