ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кино-ночь «Сумерки»

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Повтор кино-ночи по сумеркам. Так что если ты не попал в прошлый раз — лови билеты и приходи в особняк смотреть первые три части саги. В программе: кинопросмотр, тематический бар, конкурсы, квиз. Приходи в образе, хватай друзей — получай скидку. *в пространстве необходимо снять обувь.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тайны купцов Сапожниковых. Мадонна с цветком
Тайны купцов Сапожниковых. Мадонна с цветком

3500₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Киноглина
Киноглина
до

3800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи