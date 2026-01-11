Кино-ночь «Шрек»
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Киномарафон по Шреку. • конкурс на лучший костюм; • тематический бар; • игры и лотереи, конкурсы на знакомства, квиз; • три фильма подряд на большом экране в потрясающей исторической гостиной Санкт-Петербурга приходи сам(-а) и зови друзей *в пространстве необходимо снять обувь.
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