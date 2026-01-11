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Кино-ночь «Шрек»

Triglinki
Рузовская улица, 21

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Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Киномарафон по Шреку. • конкурс на лучший костюм; • тематический бар; • игры и лотереи, конкурсы на знакомства, квиз; • три фильма подряд на большом экране в потрясающей исторической гостиной Санкт-Петербурга приходи сам(-а) и зови друзей *в пространстве необходимо снять обувь.

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