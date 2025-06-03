Спектакль создан по мотивам пьесы Марины Цветаевой «Приключение». Прикоснись к истории легендарного, многоликого как сам Карнавал, Джакомо Казанова. Его имя окутано таким количеством легенд и сплетен, что, пожалуй, слава о нем ещё долго будет синонимом слов скандал, интрига, страсть. Впереди многочисленные интриги, впереди балы, путешествия и сотни разбитых женских сердец, а сегодня он юн, красив, азартен и невероятно жаждет любви. Его Мать - Венеция, его отец – Карнавал; его судьба - стать королем Интриги. Но Казанова полюбил однажды девушку, ворвавшуюся в его жизнь, как свет луны. «Мой атласный ангел», - так он назовёт свою Генриэтту. Спектакль раскрывает историю Казановы-однолюба. Яркая карнавальная Венеция, праздничная и пышная, как сотни маскарадных костюмов, сменит декорации с приходом полной луны, которая и станет свидетелем настоящий любви Казановы и Генриетты. Продолжительность – 2 часа с антрактом.