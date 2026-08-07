Красивый и яркий дуэт на одной сцене — Катя Котофеева и Полина Газаль с большим стендап концертом на двоих. Катя Котофеева — резидентка шоу «Женский стендап», участница проектов Money Mic и «Comedy Баттл». Полина Газаль — участница шоу «Женский стендап» на ТНТ.