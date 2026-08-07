Катя Котофеева / Полина Газаль | 21:30
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Красивый и яркий дуэт на одной сцене — Катя Котофеева и Полина Газаль с большим стендап концертом на двоих. Катя Котофеева — резидентка шоу «Женский стендап», участница проектов Money Mic и «Comedy Баттл». Полина Газаль — участница шоу «Женский стендап» на ТНТ.
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